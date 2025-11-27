Sign inSubscribe
Headlines

Pakistan, Saudi Arabia discuss maritime investments and port cooperation

Meeting in London highlights shipping partnerships, port links, and seafarer training

By Monitoring Desk

Pakistan and Saudi Arabia discussed new maritime investments during the International Maritime Organization Assembly in London.

Federal Minister Muhammad Junaid Anwar Chaudhry proposed three initiatives: a partnership between Pakistan National Shipping Corporation and Saudi Arabia’s Albehri shipping line; increased business-to-business cooperation; and a sister-port agreement linking Karachi Port Trust with Jeddah Islamic Port.

The Saudi delegation said it would share a draft memorandum of understanding to formalize long-term cooperation. Officials noted interest from Red Sea Gateway Terminal in Pakistan’s port infrastructure.

Existing collaboration in shipping, port development, and maritime training was also reviewed. Training for Pakistani seafarers, including onboard placements on Saudi vessels, was discussed to boost skills and employment.

Discussions were aligned with Pakistan’s Maritime Vision 2047, aimed at modernizing ports, expanding shipping capacity, and attracting foreign investment.

Previous article
Supporting Women in Science (SWIS) conference 2025 showcases rising women leaders in research across South and Central Asia
Next article
Pakistan, Bahrain agree to joint teams for finance and economic cooperation
Monitoring Desk
Monitoring Desk
Our monitoring team diligently searches the vast expanse of the web to carefully handpick and distill top-tier business and economic news stories and articles, presenting them to you in a concise and informative manner.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Must Read

Profit by Pakistan Today
Publishing Editor: Babar Nizami -- Editor Multimedia: Umar Aziz Khan -- Senior Editor: Abdullah Niazi -- Editorial Consultant: Ahtasam Ahmad -- Business Reporters: Taimoor Hassan | Shahab Omer l Zain Naeem | Shahnawaz Ali | Ghulam Abbass | Ahmad Ahmadani | Aziz Buneri -- Sub-Editor: Saddam Hussain -- Video Producer: Talha Farooqi -- Director Marketing : Mudassir Alam | Regional Heads of Marketing: Agha Anwer (Khi) | Kamal Rizvi (Lhe) | Malik Israr (Isb ) -- Manager Subscriptions: Irfan Farooq -- Pakistan’s #1 business magazine - your go-to source for business, economic and financial news.
Contact us: [email protected]
Copyright © 2025. Pakistan Today. All Rights Reserved.