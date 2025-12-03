Sign inSubscribe
Punjab Revenue Authority notifies transfers and postings of senior officers

Fakhar-ul-Islam Dogar has been posted as Commissioner PRA Multan, while Aftab Ahmad has been moved to Additional Commissioner Enforcement Faisalabad-I

By News Desk

The Punjab Revenue Authority (PRA) on Tuesday issued a fresh round of transfers and postings involving several senior officers, following directions from PRA Chairman Moazzam Iqbal Sipra.

According to a spokesperson, Fakhar-ul-Islam Dogar has been appointed Commissioner, PRA Multan. Aftab Ahmad, previously Additional Commissioner Enforcement Multan-I, has been transferred to Additional Commissioner Enforcement Faisalabad-I.

Muhammad Ansar, serving as Additional Commissioner Enforcement-II Multan, has been given the additional charge of Additional Commissioner Enforcement-I.

In Lahore, Director Policy Tahira Akram has been assigned the additional charge of Chief Headquarters, while Additional Commissioner Ayesha Ranjha will also serve as Commissioner Appeals-I.

The authority said the changes take immediate effect.

News Desk
